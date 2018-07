El emotivo dúo de Merche y Victoria Sunsiray cantando 'Si te marchas'

¡Qué dúo más bonito!

Merche no ha querido perderse la actuación de su canción 'Eras tú' que ha protagonizado Victoria Sunsiray en la décima gala de 'Tu cara no me suena todavía'. La artista se ha emocionado e incluso ha dejado ver alguna lágrima en sus ojos. El presentador Manel Fuentes le ha pedido que cante en directo junto a su doble un trocito de una canción y éste ha sido el resultado. Dale al play y disfruta.