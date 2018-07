Mónica Naranjo: "En tu actuación he visto al grande y a la leyenda de Miguel Ríos"

VALORACIONES GALA 7 | TOMÁS MARTÍNEZ

Todos los miembros del jurado se han quedado impresionados con la actuación que Tomás Martínez ha hecho de Miguel Ríos. "Santa Lucía" puede causar milagros y en este programa de 'Tu cara no me suena todavía' Àngel y Chenoa han estado más juntos que nunca: todo un milagro. "Has logrado enamorar", confesaba Chenoa con Llàcer demasiado cerca.