Mónica Naranjo, a Inot: “Es espectacular lo que has hecho”

VALORACIONES GALA 1 | INOT

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se queda sin palabras ante la actuación de Inot y su salvaje ‘Highway to hell’, de AC/DC. Menudo chorro de voz tiene este mallorquín. “Mira a ver si se te ha caído la voz al suelo después de esto”, aseguraba Manel Fuentes, impresionado.