Miguel Machín: “Intentaré ganar y llegar a lo más alto"

CONCURSANTES GALA 2 | MIGUEL MACHÍN TRIGOS

Miguel tiene 47 años y llega a ‘Tu cara no me suena todavía’ desde Santander (Cantabria). Es cocinero y ha tenido un bar de pinchos en Santander durante 30 años. Un buen amigo suyo, Javi, montó un grupo con unos colegas: The Gordini, y le convenció para que se uniera a ellos. Gracias al grupo, a veces se disfrazan y con ello comenzó lo de la imitación, Miguel un día se disfrazó de Gurruchaga y les dio la gran sorpresa a todos.