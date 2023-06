La tercera victoria de Miriam Rodríguez: un secreto tras las cámaras y un regalo a Agustín Jiménez

Miriam Rodríguez sigue arrasando en la décima temporada de ‘Tu cara me suena’ y ha conseguido su tercera victoria gracias a su fabulosa imitación de Anastacia. Ese triunfo ha estado muy competido, ya que Alfred García se ha llevado un pleno de 12 del jurado por su numerazo como Maneskin, pero el público ha acabado decantado la balanza a favor de la concursante gallega.

“¿Me dejas contar un secreto?”, le ha preguntado Manel Fuentes tras anunciar que ella era la ganadora. El presentador ha revelado que no lo había comentado “para no condicionar las notas”: “Pocas veces he visto a alguien el mismo día de la actuación tan malito como estaba hoy Miriam”. La concursante lo ha confirmado y ha aportado detalles: ha vomitado tres veces.

Superando todas las dificultades, ha sumado un nuevo triunfo… pero ha tenido la generosidad de ceder su premio a Agustín Jiménez: “Es una persona que nos hace reír cada día, que llega al programa con la mejor de las sonrisas”, ha asegurado. ¡Revive en el vídeo esta gran victoria de Miriam!