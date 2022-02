Una gala más, Agoney no ha defraudado sobre el escenario y ha demostrado que en la recta final de 'Tu cara me suena' que no piensa pisar el freno y dejar escapar el título de mejor imitador.

En la undécima gala de la novena edición, el concursante ha tenido el placer de contar con un invitado de alto nivel y con el que ha compartido grandes momentos de su trayectoria musical. Manu Guix, quien fuera su profesor, se ha convertido en Elthon John para unir su voz junto a la de Olly Alexander, vocalista de Years & Years, encarnado por el artista canario. ¡Les han llovido los aplausos!

La pareja no solo ha recibido elogios por parte del jurado, sino que las redes sociales se rindieron ante su gran número.

Y si la semana pasada la familia Estefan reaccionaba ante la actuación de María Peláe como Emily Estefan, esta vez ha sido Agoney quien no daba crédito al leer las palabras que le ha dedicado el artista al que imitaba: "He perdido la cabeza".

Y no fuera para menos, ¡una actuación que ha dejado huella sin duda entre los seguidores.

