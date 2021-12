El flow de Rasel cautiva al público y le arrebata la victoria Agoney en ‘Tu cara me suena’

Agoney se alzaba con la victoria en la pasada gala de ‘Tu cara me suena’ gracias a su maravillosa imitación de Rauw Alejandro, siendo la segunda en su cuenta particular y la primera vez que un concursante repite victoria en lo que va de temporada.

El mismo Agoney ha sido el encargado de inaugurar una sexta gala que prometía fuertes emociones desde la primera actuación. El concursante ha asumido el reto de imitar a una camaleónica Lady Gaga en ‘Applause’, con cuatro cambios de vestuario en directo y una actuación que ha exprimido todas sus energías.

Los Morancos han llenado el plató de risas con su imitación de El Símbolo. Los hermanos Cadaval han puesto un toque de diversión con ‘Levantando las manos’, con la que han invitado a todo el público a mover las caderas.

María Peláe ha mantenido el nivel al que acostumbra en el talent show presentado por Manel Fuentes. Con su actuación de ‘Maruja limón’ ha conseguido el aplauso de todos derrochando alegría y talento sobre el escenario.

David Fernández ha contado con la maravillosa compañía del cómico Raúl Gómez y, juntos, han divertido como nunca al ritmo de ‘Mocatriz’, el conocido tema de Ojete Calor. Los dos han ensayado duramente durante la semana para estar a la altura en la sexta gala.

Nia Correia ha protagonizado una de las actuaciones más salvajes de la noche y se ha convertido en 'The best' rockstar como la mismísima Tina Turner.

Loles León no ha dudado en dirigir al público con ‘Me pongo de pie’ ante la atenta mirada de Teresa Rabal, que no perdía detalle de lo que ocurría en el plató. La artista se metía en la piel de la artista y no ha defraudado con su esfuerzo, ¿qué le habrá parecido a la propia Teresa?

Rasel ha despilfarrado flow y el público le ha premiado con su 12. El cantante no ha dudado sobre el escenario y se ha lucido con una soberbia imitación del artista colombiano consiguiendo una merecida victoria.

Tras su ausencia en la anterior gala, Lydia Bosch ha regresado cargada de energía y ha derrochado alegría como Judy Garland en ‘Get happy’. Con su imitación ha contagiado de optimismo al jurado y al público.

Eva Soriano ha vuelto a encarnar a una artista internacional. Después de atreverse con Camila Cabello o Aitana, el pulsador le ha puesto el reto de cantar ‘Calla tú’, de Danna Paola. ¿Qué tal se le habrá dado el acento mexicano?

Las votaciones han terminado con un nuevo empate en la parte alta de la tabla, una situación bastante conocida y repetida en esta edición de ‘Tu cara me suena me suena’. Ha sido el público el que ha decidido al ganador de la sexta gala otorgándole su 12. Rasel ha sido premiado por su imitación de J Balvin y suma su segunda victoria, ¡enhorabuena!

¿A qué retos se enfrentarán nuestros concursantes en la próxima gala? ¿Qué artistas pisarán el escenario de ‘Tu cara me suena’? ¡Descúbrelo en el pulsador!