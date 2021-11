Agoney, ante el inminente estreno de ‘Tu cara me suena’: “María Peláe nos va a dejar con el culo ‘pelao’”

Agoney tiene claro que ha venido a ‘Tu cara me suena’ a pasárselo muy bien y ha contado que quiere quitarse una espinita muy grande que tiene.

Tras haber conocido a sus compañeros, ha manifestado que son “maravillosos” y que se ha sentido muy arropado por todos.

Agoney ya estuvo invitado en el año 2018 y tiene un gran recuerdo de aquel momento en el que imitó a Freddie Mercury de Queen en 'I was born to love you': “Tuve muy poco tiempo para prepararlo”.

¿Qué ha hecho desde que supo que entraba en el programa? El concursante ha confesado que se ponía la radio e imitaba al primer artista que sonaba.

"Voy a hacerlo lo mejor que puedo y con todo el respeto del mundo"

Cristina Ramos y Roko han sido dos de las personas que le han dado algún consejo de cara a las galas, a la manera de prepararse cada actuación y a cómo afrontar su participación en el talent show presentado por Manel Fuentes. También varios compañeros de su edición le han ayudado: “Todos coinciden en lo mismo. Me lo tengo que pasar bien y olvidarme de todo”.

Al ser preguntado por el miedo al jurado, lo ha desmentido por completo, ha asegurado que van a divertirse y ha recalcado la gran oportunidad que tiene el ganador de cada gala al poder donar el premio a una ONG: “Es algo maravilloso”.

“Nos va a dejar con el culo ‘pelao’”, Agoney cree que María Peláe va a sorprender a muchos de los espectadores e incluso al jurado.

¡Descubre los motivos para no perderte la novena edición de ‘Tu cara me suena’!