Cristina Ramos alza su voz al son ‘This is me’ de Keala Settle en la Gran Final

Para la Gran Final en directo de ‘Tu cara me suena’, Cristina Ramos ha sacado toda su potencia vocal con el tema ‘This is me’ cantada por Keala Settle en la película 'The Greatest Showman'. Sin duda, se ha marcado una imitación impresionante, ¡bravo!

Además de fuerza, Cristina Ramos ha transmitido emoción al corear este mensaje con el que nos mostraba quién es realmente ella. ¡Alucina con su imitación para la Gran Final del concurso!