Emoción máxima: Las lágrimas de Merche tras su debut en ‘Tu cara me suena’

Noche de fuertes emociones en ‘Tu cara me suena’ y esto es sólo la primera gala. La actuación con más carga sentimental ha sido, sin lugar a dudas, la de Merche. Ha hecho un conmovedor homenaje a Olivia Newton-John con su canción ‘Hopelessly devoted to you’ y, en cuanto ha terminado la actuación, no ha podido contener las lágrimas.

Además, ya antes de comenzar la actuación, en el sofá con Manel Fuentes, reconocía estar un poco malita, por lo que su esfuerzo ha sido aún mayor para poder afrontar su debut en el programa. La suma de todas estas dificultades ha hecho que haya terminado emocionándose al recibir el abrazo del presentador, ya superado el reto.

El jurado ha elogiado su actuación y ha reconocido el lujo que supone tenerla entre los concursantes de esta décima temporada. Las valoraciones también han dejado un primer pique entre Àngel Llàcer y Lolita, además de descubrir el lado “moñas” de Susi Caramelo.