Así queda el ranking de concursantes tras la segunda gala de ‘Tu cara me suena’

Sólo dos galas de la décima temporada de ‘Tu cara me suena’… ¡y ya hay el primer terremoto en la clasificación! Lo ha provocado Jadel con su brutal imitación de Guns N' Roses. De hecho, ha conseguido replicar lo que Andrea Guasch había conseguido en el programa anterior con Chanel: el 12 unánime de todos los miembros del jurado y del público.

Su numerazo con ‘Welcome to the jungle’ le ha convertido en ganador de la noche y no sólo eso. Jadel se ha aupado hasta lo más alto del ranking. El podio sufre varios cambios tras la buena puntuación que también ha recibido Miriam Rodríguez en su ‘Original y copia’ con Nil Moliner.

También hay mucha competencia en el resto de la tabla, con cambios en la zona media. El que no se mueve del farolillo rojo es Agustín Jiménez, que no ha tenido gran éxito con su imitación de Camarón de la Isla. ¡Descubre al detalle cómo queda la clasificación en el vídeo!