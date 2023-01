Miriam Rodríguez, preparada para 'TCMS 10': "Vengo a pasármelo bien, sin ningún tipo de presión"

Miriam Rodríguez afronta un nuevo reto con 'Tu cara me suena'. La cantante ya ha probado palos muy diferentes en la televisión, desde concursante en un programa musical a presentadora de la sección 'El Regreso' en 'La Voz'. Sin embargo, esta vez tiene en sus manos algo muy diferente en su carrera: imitar, y asegura que se lo va a tomar como "un juego".

"Es una oportunidad de vivir unos sueños que tenía de pequeña", asegura, recordando cuando de niña se disfrazaba de los artistas que admiraba. Además, cree que la ocasión supone "un viaje a nivel aprendizaje" tanto a nivel personal como profesional. De hecho, sincerándose, admite: "Las voces las imito fatal". Explica que es una dificultad añadida para cantantes como ella con "un timbre muy reconocible".

Quizá por eso no se ve entre los ganadores de esta décima temporada de 'Tu cara me suena'. "Vengo a pasármelo bien, me apetece disfrutar sin ningún tipo de presión", comenta. Aclara que va "intrínseco" a su personalidad ser perfeccionista, por lo que promete mucho trabajo en cada gala, pero cree que "es un programa para fluir".

Con ese ánimo, ve el pulsador como "una oportunidad muy chula de disfrazarte" y hasta de experimentar lo que es "ser un hombre por un día". "Verte siendo otra persona creo que es muy guay", valora, por lo que no pide ningún artista en concreto y está abierta a todo lo que le llegue. "He venido a jugar", concluye. Lo veremos muy pronto en Antena 3. ¡No te pierdas su entrevista al completo en el vídeo!