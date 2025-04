¿Un tema propio a la vista? Esperansa Grasia sorprende cantando a capella en Tu cara me suena

Esperansa Grasia ha brillado como Lola Young en la tercera gala de Tu cara me suena. Àngel Llàcer no ha podido evitar elogiarla al finalizar su actuación y ha recalcado que, una persona tan talentosa como ella, puede llegar a donde quiera.

Chenoa se ha sumado a las palabras del presidente del jurado y ha recalcado lo sorprendida que está. “De repente veo que tienes agilidad vocal, unos colores muy diferentes a una Potra Salvaje y yo me pregunto cómo es que todavía no has grabado una canción”, ha comentado Chenoa.

Esperansa Grasia ha contado que ha cantado alguna vez en el coro de la Iglesia, pero la echaron, no porque cantase mal, sino porque faltaba mucho porque no era capaz de compaginarlo con sus trabajos.

Al comentar que formó parte de ese coro, Manel Fuentes no ha podido evitar pedirle que interpretase un trozo de alguna canción que recuerde. ¡Escucha lo bien que lo ha hecho en el vídeo de arriba!