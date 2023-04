Susi Caramelo ‘estalla’ contra el equipo de maquillaje: “No me dirijan la palabra hasta que se me pase el bochorno”

Las risas están muy presentes en todas las actuaciones de Susi Caramelo, quien nos maravilla más y más en cada gala de 'Tu cara me suena'.

Y con su imitación de Bip Bippadotta, uno de los Teleñecos, la diversión estaba asegurada. Aunque para Susi no todo fueron risas.

La concursante ha 'estallado' tras concluir su actuación y, a diferencia de los demás que suelen alabar el trabajo del equipo de maquillaje y caracterización, Susi ha cargado contra ellos.

"Que no me dirijan la palabra hasta que se me pase el bochorno", ha bromeado la concursante, relatando todo lo que ha sentido desde que le estaban caracterizando como la marioneta... ¡y hasta el momento en el que se estaba subiendo al ascensor justo antes de actuar!

La humorista ha confesado que ha decidido pasar el bochorno por su sobrino: "Quiero darle una lección de vida, que se puede llegar lo más alto y caer al pozo de repente", ha continuado bromeando Susi, provocando las carcajadas de Manel, de sus compañeros y, seguramente, de todos nosotros desde casa. ¡Cuánto arte tienes, Susi!