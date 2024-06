¿Lo superará? Santiago Segura se enfrenta al casting para ser jurado de Tu cara me suena 11

Hay un mensaje que Chenoa, Lolita y Carlos Latre no se cansan de repetir: "Àngel Llàcer es el alma de Tu cara me suena". Mientras se recupera, Silvia Abril y José Corbacho han ocupado su silla de forma circunstancial pero el programa busca un candidato estable que forme parte del jurado hasta el final de la temporada. Por eso, hemos preparado un casting por el que ha pasado... ¡el mismísimo Santiago Segura!

El cineasta se ha presentado a la prueba y ha explicado sus méritos para convertirse en juez de Tu cara me suena 11. "Soy la elección perfecta", asegura, recordando que es "la persona que más cosas ha hecho" en este programa. Efectivamente, ha sido concursante en varias temporadas, jurado suplente... "Me falta presentar, el día que Manel Fuentes caiga enfermo", afirma.

¿Puede convertirse en la gran esperanza de los cómicos con sus puntuaciones? "Me haría mucho ilusión poder favorecerles", revela. El problema que ve es que los de esta edición los ve "muy precarios". Fuera bromas, reconoce que Juanra Bonet "lo hace muy bien" pero comenta: "No se lo toman en serio". En este sentido, recuerda que cuando él hizo de Torrebruno, de Fernando Esteso o de Fofito "siempre eran 4, aunque lo bordaras".

"El pulsador este absurdo es como la lotería", compara. Lo es hasta tal punto que, en la próxima gala, David Bustamante se convertirá en Marifé de Triana.

Por si no supera el casting para ser parte del jurado, le preguntamos: ¿volvería a ser concursante? "Estoy esperando el Tu cara me suena All Stars", asegura. No obstante, hace una aclaración: "No el de Roko, Edurne, Angy, sino el de Los Chunquitos, Yolanda Ramos, Silvia Abril... Ahí sí que puedo ganar". ¡No te pierdas su casting al completo en el vídeo!