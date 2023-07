¡Una Semifinal de vértigo! Los concursantes se la juegan en 'Tu cara me suena': "Me emociona mucho"

El camino de la décima temporada de 'Tu cara me suena' está a punto de llegar a su final, pero aún quedan muchas sorpresas por descubrir. Una de ellas es qué concursantes se convertirán en finalistas oficialmente y se sumarán a Miriam Rodríguez en la lucha definitiva por el puesto de ganador de esta edición.

La segunda Semifinal les ha puesto grandes retos a los aspirantes. “He trabajado muchísimo”, nos confiesa Jadel, que homenajeará a un Raphael al que admira. No es el único al que le ha tocado un artista que conoce bien: Andrea Guasch cantará una canción de The Bangles, el que dice que es el tema que más ha escuchado en su vida. ¡Vaya presión!

También se la juega Merche, que será Paloma San Basilio: "Volvemos a otra forma completamente diferente de cantar", asegura. La apuesta de Alfred García es a lo grande: ¡Elvis Presley! Con 'Can´t help falling in love', tiene una interpretación muy complicada por delante: "Me emociona mucho".

El reto de Susi Caramelo, sin embargo, no tiene que ver con lo personal: interpretar a Katy Perry le ha supuesto un reto por el idioma. “Veremos a ver si sale o no sale”, nos ha contado. Por su parte, Agustín Jiménez ya ensaya con nosotros el acento de Jorge Negrete.

Miriam Rodríguez, sin la presión de ser puntuada por jurado y público, tiene preparado un numerazo como Jennifer López con 'El anillo pa´ cuando'; Josie recibe a Supremme Deluxe para convertirse en Maluma y Thalía interpretando 'Desde esa noche'; y Anne Igartiburu hará de Bad Bunny con 'Tití me preguntó'. Como colofón, la gala recibe la visita especial de Sandra Golpe, que se convertirá en Miley Cyrus. ¡Descubre en el vídeo cómo se enfrentan los concursantes a sus retos de esta noche!