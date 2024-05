¿Lo sabías? El reto que Supremme de Luxe aún desea afrontar en Tu cara me suena

Supreme de Luxe llegó a Tu cara me suena 11 con el gran reto de despistar al pulsador... ¡y lo está consiguiendo! Sin duda, esta brillando por su capacidad camaleónica en el escenario, una versatilidad profesional que la está ayudando en esta aventura que ella aceptó con el objetivo de "explorar nuevos territorios".

La artista nos desvela algunos de sus secretos, como que es fan de Whitney Houston y también de Mika. Aún no le ha tocado imitar a la diva pero sí al artista libanés. ¡Y de qué forma nos conquistó con la versión al piano de 'Relax, take it easy'!

Sin embargo, hay un reto que le aún le gustaría probar: Bee Gees. “Es otro registro totalmente diferente a lo que he hecho antes”, comenta.

La seguridad siempre es un factor clave en cualquier tipo de programa televisivo, y está claro que a nuestra concursante no le falta. Ha asegurado que no tiene miedos y que no es un sentimiento que le guste experimentar. “Como mucho tengo alguna preocupación, pero ya”, afirma. ¡Descubre sus secretos en el vídeo!