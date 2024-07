Rozalén alucina en su debut en Tu cara me suena 11: “Esto es para reconocer el trabajazo que conlleva venir aquí”

En una gala en la que se ha terminado de elegir a los finalistas de Tu cara me suena 11, el plató ha recibido a una invitada que perfectamente podría estar entre esos candidatos a campeón de la temporada. Rozalén ha hecho una imitación perfecta de Bonnie Tyler, dejando a todos hipnotizados con su icónico ‘It’s a heartache’.

Tras la actuación, la cantautora nos ha contado con mucha sinceridad cómo ha vivido la experiencia. “Me lo he pasado regular pero aquí lo he llegado a sentir y me lo he pasado superbién”, ha confesado. Sin duda, ha sufrido los nervios de su primera vez en el programa. En el otro lado, expresa que “lo mejor ha sido compartir todo el día con los compañeros”, en referencia a los concursantes.

Precisamente, Rozalén explica que lo vivido le sirve “para reconocer el trabajazo que conlleva venir aquí”. Además, se ha quedado con ganas de regresar: “De esta manera mejor que compitiendo, porque no sé cómo lo llevaría”. No obstante, deja la puerta abierta a dar el paso de fichar por una edición completa. ¡Dale al play y descubre lo que nos ha contado!