Repercusión mundial: los fans de Lady Gaga alaban la imitación de Miriam Rodríguez en la Gran Final de ‘TCMS 10’

La Gran Final de la décima edición de ‘Tu cara me suena’ está en boca de todos. Miriam Rodríguez se ha coronado como campeona tras una soberbia imitación de Lady Gaga, histórica con su ‘Always remember us this way’.

La actuación ha sido tan sonada que ha tenido repercusión mundial. ¡Ha sido vista por los fans de Lady Gaga! Una cuenta fan de la artista estadounidense, con casi 300 mil seguidores y que informa sobre todo lo relacionado a la cantante, ha compartido en Twitter un extracto de la actuación con la que Miriam ha ganado la décima edición de ‘Tu cara me suena’.

El tweet en cuestión cuenta con cientos de respuestas de los fans angloparlantes. ¡Están flipando con la actuación de Miriam! Y no es para menos, nuestra Lady Gaga es capaz de poner los pelos de punta a los que estamos en España y a los que están al otro lado del charco.

Además de la actuación y la imitación, los fans han destacado el talento de Miriam sobre el escenario, su voz, sus notas altas... y no se han olvidado de la caracterización, el maquillaje y el vestuario. ¡Ha sido todo perfecto!

Este mensaje ha llegado a ojos de Miriam Rodríguez, que ha compartido el mensaje muy sorprendida y agradecida por la comunidad americana de Lady Gaga. ¡Momentazo!