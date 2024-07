El ambicioso paso de Raquel Sánchez Silva por Tu cara me suena 11: "He intentado estar a la altura de lo que ofrece este programa"

Raquel Sánchez Silva se ha quedado a un paso de convertirse en finalista de Tu cara me suena 11. Aunque ha terminado sexta en la clasificación general, su paso por el programa está lleno de actuaciones brillantes, de valentía y de mucho trabajo, como el propio jurado ha subrayado en cada gala.

"He aprendido que, a través de un programa en el que se canta y se baila, seas capaz de darte cuenta de que el miedo no sirve para nada", reflexiona la presentadora. De hecho, lamenta que "muchas de las cosas que hayas dejado de hacer en la vida sea por miedo". Por eso, celebra la gran lección que se lleva de este programa: "Haber superado el miedo y haber estado aquí ha sido uno de mis grandes aciertos de todo lo que he hecho en la tele".

En línea con esa filosofía, asegura que su evolución ha sido gracias a los fallos que ha cometido: "Si supieras todo lo que va a pasar, no aprenderías". "Lo importante de no saber hacer algo es todo lo que aprendes el día que no sabes hacerlo y la única manera de aprender a hacerlo es fallar el día que tienes que fallar", explica.

Raquel se despide de una forma que describe muy bien la huella que deja en Tu cara me suena 11: "Nunca rebajaría la ambición de hacer un gran programa, creo que no sería ni bueno ni justo con el público ni, por supuesto con el equipo". Es lo que explica que siempre haya dado su máximo en cada imitación: "He intentado estar a la altura de lo que ofrece este programa, que es un gran espectáculo".