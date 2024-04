La reacción de Bárbara Rey a la imitación de Juanra Bonet: “Te dije que podías tener un problema que yo no tengo”

Juanra Bonet nos ha sorprendido con su estreno en Tu cara me suena 11 en una clara declaración de intenciones de lo que nos puede ofrecer a lo largo de esta nueva edición. El concursante nos ha deleitado con una divertida imitación de Bárbara Rey al ritmo de ‘Mi libro de amor’.

La sorpresa fue doble ya que la auténtica Bárbara Rey presenció desde la mesa del jurado la imitación de Juanra. Y tras la actuación, la vedette salió al centro del escenario para estar más cerca de su doble y valorar su imitación.

“Lo he visto genial”, ha valorado Bárbara Rey sobre una actuación que le ha encantado, aunque no ha dejado pasar algún que otro detalle. “Ya te había dicho yo que en la cosa de abrir las piernas podías tener algún problema que yo no tengo”, ha comentado la vedette, desatando las risas del público.

De todas formas, Juanra Bonet ha sabido solventar esa situación para realizar una divertida imitación de Bárbara Rey. Y ya que teníamos a la original y a la copia sobre el escenario, no hemos podido evitar pedirles que cantasen un trozo de la canción juntos. ¡No te pierdas este mágico dúo en el vídeo!