Lolita a Yolanda: "Yo no he visto a María Ostiz por ninguna parte, he visto más a Zoco"

Definitivamente, esta no ha sido la mejor imitación de Yolanda Ramos. Tanto es así que Lolita asegura haber visto más identificado a Zoco, el marido de María Ostiz, que a la propia cantante.