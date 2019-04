Llàcer, a Esther Arroyo: "Concursantes como tú hacen que la gente se enganche a 'Tu cara me suena'"

VALORACIONES | GALA 3 | ESTHER ARROYO

Esther Arroyo ha cautivado al jurado de 'Tu cara me suena' con su brillante imitación de The Pretenders. Chenoa cree que la actriz no es consciente de las cualidades que tiene para llegar muy alto en el programa. Àngel Llàcer, por su parte, alaga a Esther y afirma que que concursantes como ella consiguen que la audiencia se enganche a 'Tu cara me suena'.