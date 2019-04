ACTUACIONES | GALA 2 | DAVID GUAPO

El cómico cambia de registro en la segunda gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena' y se convierte en Chris Martin, vocalista de Coldplay, para cantar el éxito 'Hymn of the weekend'. Con un decorado floral y acompañado de un piano, David Guapo consigue que el jurado valore su trabajo como una evolución con respecto a la gala pasada.