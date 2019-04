VALORACIONES | GALA 2 | DAVID GUAPO

El jurado valora la evolución de David Guapo en la segunda gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena' en el que el cómico imita al vocalista del grupo Coldplay, Chris Martin, cantando el éxito 'Hymn of the weekend'. Sin embargo, todos coinciden, tal y como indica Àngel Llàcer, que el programa trata de cantar y que David tiene que mejorar la técnica vocal.