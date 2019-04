ROSA LÓPEZ Y SANTIAGO SEGURA | CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Rosa López y Santiago Segura no han podido contener las ganas y han acabado su actuación como Sonny y Cher besándose en los labios de la forma más tierna que nunca hemos visto en 'Tu cara me suena'. Además, el público ha quedado impresionado con su imitación del tema “I got you babe”. ¡Bravo por los dos!