ACTUACIONES GALA 5 | BLAS CANTÓ

En la actuación de la quinta gala de 'Tu cara me suena', Blas Cantó vuelve a impresionarnos con el éxito 'Stay with me' de Sam Smith frente a un fondo blanco y apoyado por unos músicos y un coro espectaculares. ¿Os recuerda un poco a 'Velvet'?