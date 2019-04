ACTUACIONES GRAN FINAL | BEATRIZ LUENGO

Beatriz Luengo se crece en la gran final y sorprende subida a unas telas para recrear a la perfección las acrobacias de P!nk interpretando los temas ‘Get the party started’ y ‘Sweet Dreams’. La finalista de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’ deja boquiabierto tanto al jurado como público compaginando de sobresaliente el baile con la voz. ¡Qué artista!