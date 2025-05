"Me he quedado petrificada": Melani, emocionada tras ganar como Beyoncé gracias a cinco doces

Melani se ha convertido en bicampeona en la octava gala de Tu cara me suena. La benjamina de la edición ha dejado a todos boquiabiertos con un espectacular número de la Super Bowl de Beyoncé.

Ni el jurado ni el público ha dudado, todos le han otorgado a Melani la máxima puntuación y eso le ha llevado a volver a colocarse en lo más alto y a recuperar el liderazgo de la clasificación general.

"Es una actuación que he disfrutado muchísimo, se me ha pasado súper rápido y hacer algo de Beyoncé ha sido increíble", nos contaba Melani después de descubrir que ella ganaba la octava gala gracias a su imitación.

Con respecto a los cinco doces, de los cuatro miembros del jurado y del público, Melani nos asegura que no se lo esperaba: "Me he quedado petrificada. He estado a punto de gritar". ¡Descubre todo lo que nos ha dicho al terminar la gala en el vídeo de arriba!