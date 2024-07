La petición de Raoul Vázquez a Tu cara me suena 11: "Más galas para poder disfrutar de más cambios de artista"

Es una sensación común entre todos los concursantes de Tu cara me suena 11, especialmente al llegar el momento de la despedida: la experiencia se les ha hecho corta. Raoul Vázquez lo pide directamente: "Más galas para poder disfrutar de más cambios de artista". "Me hubiera gustado que el pulsador me diera más y diferentes opciones", dice a título personal.

El cantante afirma que lo que más le ha sorprendido del programa ha sido "la capacidad en cuatro días de cambiar de piel", una versatilidad que ha descubierto en sí mismo: "Concentrarme, analizar y rizar el rizo sobre las actuaciones". Eso no quita que se le haya quedado alguna espina clavada: "Cambiaría mi actuación de El canto del loco, porque no estoy contento con cómo me salió".

Raoul se queda con lo que le ha aportado Tu cara me suena 11: "Evolución y aprendizaje". Y añade otras dos palabras: "Familiaridad y talento". Por eso, al despedirse, puede asegurar: "Creo que es una de las mejores etapas de mi vida".