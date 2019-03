¡RECUERDOS QUE SIEMPRE ESTARÁN EN SU CORAZÓN!

Solo ha pasado un mes desde que la séptima edición de 'Tu cara me suena' cerrara sus puertas, pero a Brays Efe aún le resulta extraño no enfrentarse al clonador, no tener que preparase el reto para la siguiente gala, no bajar las famosas escaleras... El exconcursante sigue nostálgico y ha querido rendir su particular homenaje al programa: "Ha sido un aprendizaje brutal". ¡Descubre en el vídeo el emotivo mensaje del actor!