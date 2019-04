Toñi Salazar vuelve a Tu cara me suena para ver la imitación de sus hermanos y recibir una sorpresa

JUEVES A LAS 22:30 HORAS

Este jueves, Los Chunguitos imitarán a sus hermanas, Azúcar Moreno. Y, como no podía ser de otra manera, nuestra ex concursante, Toñi Salazar, ha vuelto a Tu cara me suena para ver la imitación de sus hermanos. Además, Ángel le ha hablado de cuánto tiempo lleva sin ver a su hermana y le ha dicho que tiene una sopresa preparada para ella. ¿Qué será? ¿Será Encarna? ¿Qué le parecerá a Toñi la imitación de sus hermanos?