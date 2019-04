Así son los ensayos de la gala solidaria de Tu cara me suena

Antena 3 potencia su compromiso social y vuelve a poner toda su capacidad como medio de comunicación para ayudar a las familias que se encuentran con problemas para poder atender las necesidades de sus hijos.

Antena 3 trabajará mano a mano con Aldeas Infantiles SOS en esta gran campaña, tal y como ya hiciera a principios de año junto a Cruz Roja en su acción dirigida a ayudar a las familias a conservar su hogar y prevenir una situación de desahucio. Gracias a la colaboración ciudadana, se superó el millón de euros para ayudar a cerca de 8.400 familias a conservar su hogar.

Tu cara me suena es uno de los programas que dedicarán un especial a conseguir fondos para esta lucha. Juntos, pasaremos una gran noche con la que podremos ayudara miles de niños.

Además, ya tenemos el repertorio que nuestros concursantes de la gala especial solidaria de Tu cara me suena cantarán este jueves en directo.

Lorena Castell imitará a Dolly Parton y cantará '9 to 5', mientras Luis Larroderaimitará a Karina y cantará 'La fiesta'. Pedro Reyes imitará a Raphael y cantará 'Mi gran noche' y Lorena Bernalse meterá en la piel de Rihanna cantando 'S&M', mientras Alex Casademunt se caracteriza de Daddy Yankee y canta 'Gasolina'.

Por otra parte, Tamara imitará a Ana Belén y cantará 'Derroche', mientras Pablo Carbonell cantará el 'Knockin' on Heaven's Door'.

Nuestro alumno repetidor, Santiago Segura cantará un Mix del gran Torrebruno y la ganadora del año pasado, Roko, imitará a Amy Winehouse cantando 'You Know I'm not Good'.

Además, disfrutaremos de tres grandes duetos. Toñi Salazar y Daniel Diges imitarán aNiña Pastori y José el Francés con 'Ya no quiero tu querer', Angy y Julio José Iglesias Jr. imitarán a Shakira y Alejandro Sanz con 'La torura' y Carolina Ferre yRocío Madrid imitarán a Baccara con su mítico 'Yes Sir I can boggie'.

La ganadora de la gala solidaria del año pasado, Anna Simon imitará a Marilyn con'Diamonds's are a girl's best friend'.

No lo olvides, la cita es esta noche a las 22:30 horas. Tu cara me suena, especial solidario.