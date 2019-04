TERCERA EDICIÓN

En la primera gala de la tercera edición de Tu cara me suena descubrimos que los concursantes de este año prometen. Esta semana tendrán que hacer grandes imitaciones que seguro nos van a sorprender. Además, veremos muchos cambios radicales, entre ellos, el de Santi Rodríguez, que después de tener que afeitarse el bigote tendrá que imitar a Pitbull. ¿Se afeitará la cabeza? Seguro que mañana no paramos de reír con ellos y el jurado. No lo olvides, la cita es a las 22:30 horas en Antena 3.