Ruth moderniza villancicos para parecerse a Mariah Carey

ENSAYOS | GALA 14 | TU CARA ME SUENA

¿Cómo sonará un villancico en versión heavy? ¿Y flamenca? Arnau Vilà le propone a Ruth Lorenzo versionar una canción típica navideña para imitar a Mariah Carey. La concursante cantará el conocido tema 'All I want for Christmas is you' en la decimocuarta gala de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena'.