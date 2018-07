Ruth Lorenzo y Angy Fernández, dos magistrales 'Freddie Mercury' en 'Tu cara me suena'

IMITÓ A LA VEZ A MONTSERRAT CABALLÉ

Se cumplen 25 años de la muerte del gran Freddie Mercury, y queremos hacer nuestro particular homenaje al cantante de Queen recordando las mejores imitaciones de 'Tu cara me suena'. Ruth Lorenzo se subía al escenario para imitar a dos grandes de la música a la vez, Montserrat Caballé y Freddie Mercury, con la canción que se convirtió en el himno de las Olimpiadas de 1992, 'Barcelona'. Su capacidad para utilizar dos registros de voz tan diferentes en una misma actuación, puso en pié al público, al jurado y, probablemente, a todo el que vio la actuación desde casa. No te pierdas el vídeo, es un verdadero espectáculo.