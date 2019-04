¿Qué pareja crees que sorprenderá más en la gala especial duetos de Tu cara me suena?

EL JUEVES COMIENZA LA RECTA FINAL

Se acerca la recta final de Tu cara me suena y este jueves lo celebramos con una gala especial duetos. Anna Simon, Daniel Diges, Francisco, Loles León, Angy, Roberto Leal, Edu Soto, Toñi Salazar y Carolina Ferre serán los invitados que formarán parte de esos dúos que no dejarán a nadie indiferente. Descubre con quién cantarán y dinos quién crees que sorprenderá más. El jueves, veremos el resultado, a partir de las 22:30 horas.