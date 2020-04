De Louis Armstrong a Amy Winehouse: Ponemos música al Día Internacional del Jazz con la playlist de los mejores de 'Tu cara me suena'

Belinda Washington nos emociona transformada en Louis Armstrong en ‘What a wonderful world’

Acudía como invitada a 'Tu cara me suena' y nos emocionó por completo. Belinda Washington pisó el plató transformada por completo en Louis Armstrong para cantar la preciosa canción 'What a wonderful world'. ¡Maravilloso!

Miquel Fernández llega a nuestros corazones con ‘When I fall in love’ como Nat King Cole

Miquel Fernández hizo verdadera magia interpretando a Nat King Cole con el fabuloso tema ‘When I fall in love’. ¡Fabuloso!

Ruth Lorenzo celebra un funeral y canta 'Back to black', de Amy Winehouse

Fue una de sus actuaciones más sobrias e impactantes. Ruth Lorenzo imita aquí a Amy Winehouse y canta 'Back to black'.

Diana Navarro deslumbra como Ella Fitzgerald con su tema 'The boy from Ipanema'

Sumergidos completamente en la época de los sesenta, Diana Navarro se vistió de azul para cantarle a 'The boy from Ipanema'. La cantante deslumbró a lo Ella Fitzgerald con esta canción de jazz... ¡Alucinante!

Roko imita a Nina Simone en una sensacional actuación al piano

Roko muda el color de su piel y se sienta a un fantástico piano para ponerle voz a Nina Simone en esta increíble actuación, interpretando 'My baby just cares for me'.

Beatriz Luengo y Pablo Puyol cantan a ‘New York, New York’ como Liza Minnelli y Frank Sinatra

Beatriz Luengo y Pablo Puyol unieron sus voces para gritar a los cuatro vientos su deseo de triunfar en la ciudad que nunca duerme metidos en la piel de Liza Minnelli y Frank Sinatra intepretando el clásico tema 'New York, New York'. Sin duda, el plató brilló al más puro estilo Broadway.

Canco Rodríguez y Sweet California interpretan con fuerza a Ray Charles y The Raelettes

Canco Rodríguez interpretó a Ray Charles con mucha pasión acompañado de las estupendas Sweet California en la piel de The Raelettes en la potente canción ‘Hit the road Jack’.

Blas Cantó seduce con su voz como Michael Bublé en ‘Feeling Good’

Blas Cantó impresionó con un chorro de voz insuperable, llenando el escenario de sentimiento en la canción ‘Feeling Good’ como Michael Bublé.

Vicky Larraz y Santiago Segura emocionan como Natalie Cole y Nat King Cole

Vicky Larraz se transformó en Natalie Cole para cantar 'Unforgettable'. Lo hizo junto a Santiago Segura, que dejó a todos boquiabiertos como Nat King Cole.

Ruth Lorenzo, explosión de voz interpretando a Aretha Franklin

Ruth Lorenzo demostró todo su talento para interpretar a Aretha Franklin, la gran 'reina del soul' con el tema 'A natural woman'.