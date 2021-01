Los ocho ganadores de 'Tu cara me suena': así fueron sus inolvidables actuaciones en la final

'Tu cara me suena' continúa haciendo historia y bate récord de audiencia con la gran Final de la octava edición. Cinco concursantes se jugaron la primera posición con unas actuaciones inolvidables y, finalmente, Jorge González se alzó con la victoria tras una trayectoria impecable.

Después de una edición 'larga', ya que tuvo que parar las grabaciones por la COVID-19, Manel Fuentes puso punto y final en una noche en la que pudimos disfrutar de Roberto Leal, Samantha Gilabert y Antonio Orozco, que desprendieron magia, buen rollo y alegría sobre el escenario.

¿Recuerdas a los anteriores ganadores del talent show? ¡Revive sus actuaciones!

Primera edición: Angy Fernández

La actriz consiguió la victoria en la décima gala de su edición en la que imitó 'Lady Marmalade' de Christina Aguilera (Moulin Rouge!).

Segunda edición: Roko

Roko se lució como Shirley Bassey en 'Goldfinger' y coronó su trayectoria en la decimosexta gala de 'Tu cara me suena'.

Tercera edición: Edurne

La cantante, actriz y presentadora de TV cautivó a la espectadores durante 19 galas y fue la ganadora de una emocionante edición con 'Hurt', de Christina Aguilera.

Cuarta edición: Ruth Lorenzo

La cantante enamoró a todos metida en la piel de Jennifer Hudson (Dreamgirls) con 'And I Am Telling You I'm Not Going'.

Quinta edición: Blas Cantó

El cantante se unió al palmarés de ganadores de 'Tu cara me suena' después de 18 galas. Blas interpretó '¿Y cómo es él?' de Marc Anthony en la Final de su edición.

Sexta edición: Miquel Fernández

El actor se ganó el cariño de todos durante las 20 galas que duró su viaje en 'Tu cara me suena'. Miquel se atrevió a imitar a Pablo López con su tema 'El Patio' en la Final y el público le premió con la victoria tras un paso inolvidable por el concurso.

Séptima edición: María Villalón

La cantante se metió en la piel de Pasión Vega e interpretó 'Ojos verdes'. La malagueña dejó huella en una edición muy divertida con una última gala difícil de olvidar.

Octava edición: Jorge González

El cantante no pudo contener su emoción tras proclamarse ganador de la octava edición. Jorge le agradeció al equipo y a sus compañeros todo el apoyo recibido tras triunfar como Antonio Orozco y convertirse en 'Mi héroe'.