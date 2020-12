El Monaguillo torna la pesadilla en felicidad gracias a un sublime Jack Skellington en la gala navideña con dos grandes ausencias en ‘Tu cara me suena’

'Tu cara me suena' inaugura la Navidad con dos grandes ausencias: María Isabel y Carlos Latre

‘Tu cara me suena’ ha dado la bienvenida a la Navidad con una gala cargada de sorpresas y actuaciones que a todos nos han tocado el corazón y nos han robado una sonrisa, y con la ausencia de dos personas importantes en la familia: María Isabel y Carlos Latre, que no han podido estar.

Además de los ocho concursantes de esta octava edición, exconcursantes como Santiago Segura, Falete , Los Chunguitos y David Guapo han vuelto a casa para aportar su granito de arena y repartir felicidad con su talento, simpatía y humor.

Todas las actuaciones

El pistoletazo de salida a la Navidad en ‘Tu cara me suena’ la ha dado Cristina Ramos, quien como una muñeca envuelta en papel de regalo se tratara, ha interpretado ‘Santa’s coming for us’ como Sia.

La concursante, aunque su puntuación esta noche no alteraría la tabla final, se ha dejado la piel sobre el escenario y se ha apoderado del alma de la artista australiana para contagiar de espíritu navideño a los espectadores.

Le han cogido el relevo Jesús Oviedo, quien actuaba por primera vez sin su hermano Daniel, y Rocío Madrid, una pareja explosiva que no ha dejado indiferente a nadie convertidos en Michael Bublé y Laura Pausini con ‘You’ll never find another love like mine’.

Los dos concursantes se han dejado llevar por el romanticismo y han protagonizado una actuación digna de ser recordada entre los aplausos y elogios de sus compañeros y jurado.

Después ha llegado el turno de El Monaguillo, quien, una vez más, se convertiría en un dibujo animado como ya lo hizo con Goku en la sexta gala de la actual edición.

Esta vez, se ha quedado en los huesos como el famoso Jack Skellington y ha conseguido cambiar ‘pesadilla’ por ‘felicidad’ antes de Navidad con el conocido tema ‘¿Qué es?.

Esta actuación le ha llevado hasta lo más alto de la noche, consiguiendo su segunda victoria en el programa después de la imitación a Joaquín Sabina en la duodécima gala.

Después, ha sido el turno de Mario Vaquerizo repitiendo artista imitado. El concursante ha traído al plató la famosa ‘Marimorena’ en la piel de Raffaella Carrà y ha puesto en pie a todo el público con la buena energía que tanto le caracteriza. Pocos se han resistido a bailar con el ritmazo de Mario… ¡Brava!

Jorge González en ‘Tu cara me suena’ es sinónimo de trabajo, dedicación y pasión por hacer que el público le olvide por unos segundos para hacer que disfruten reencarnado en los artistas imitados.

En la Gala Especial de Navidad, el concursante ha venido muy bien acompañado: Juan y José Salazar han sido sus ‘hermanos’ durante la actuación imitando a Los Chunguitos. Jorge ha tenido el honor de rendir homenaje al fallecido Enrique y lo ha hecho por todo lo alto. ¡Qué orgullosos estaban Juan y José!

Belinda Washington ha vuelto a dejar sin palabras al jurado en la piel de una ‘niña buena’ Kylie Minogue. La concursante, a cambio de los regalos que suplicaba a ‘Santa baby’, ha recibido palabras de admiración por parte de Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

La otra mitad de Gemeliers se ha unido a otra compañera para felicitar la Navidad. Daniel Oviedo, lejos de su registro, y Nerea Rodríguez, han bordado una actuación que pecaba de compleja. Sin embargo, los dos cantantes han sabido empastar sus voces a la perfección ofreciendo un espectáculo que ha conquistado a los presentes como Elvis Presley y Martina McBride al ritmo de ‘Blue Christmas’.

Santiago Segura, Los Chunguitos, Falete y David Guapo regresan a casa por Navidad

La familia de ‘Tu cara me suena’ siempre está cerca y más en estas fechas. Por ello, amigos del programa como Santiago Segura, Falete, Los Chunguitos y David Guapo no se han querido perder la ocasión de estar cerca de los espectadores y felicitarles las fiesta de la mejor manera: con música y humor.

David Guapo ha emocionado al propio Mario Vaquerizo en su actuación como Nancys Rubias interpretando ‘El mejor regalo eres tú’. Aunque Mario sea único e inimitable, el exconcursante se ha acercado mucho a su esencia.

Falete, otro de los invitados estrella de la noche, ha elegido a Isabel Pantoja para emocionar con el villancico ‘Tú serás mi Navidad’. Aunque el artista cerrara su etapa como concursante de la cuarta edición, su duende jamás abandonó el escenario de ‘Tu cara me suena’… ¡qué poderío!

Santiago Segura, que ha estado durante toda la gala en la mesa del jurado, ha puesto el broche de oro a la gala haciendo resonar los ‘Jingle bells’ como Papá Noel.