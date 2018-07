Miki Nadal, invitado especial de la segunda semifinal de 'TCMS'

TU CARA ME SUENA – GALA 16 – TEMPORADA 4

El próximo invitado de 'Tu cara me suena' en la segunda semifinal de la cuarta edición será Miki Nadal. El colaborador de Zapeando, no será la primera vez que intervega en el programa ya que en la primera edición participó junto a Florentino Fernández y también fue uno de los protagonistas de 'Tu cara me suena Mini', pero sí será la primera vez que realice una actuación en solitario.