Manel Fuentes: "El programa sorprenderá porque puede pasar de todo"

¿Cuál es el funcionamiento de ‘Tu cara me suena’?

El funcionamiento consiste en ocho artistas muy conocidos de nuestro país jugándose el tipo y siendo muy valientes al imitar a cantantes muy famosos, vistiendo y actuando como ellos. El que gane cada noche, y el que termine adjudicándose el concurso done el premio a la ONG que elija. Con esto conseguiremos pasar un buen rato y echar una mano a gente que lo necesita.

Es un programa solidario y los concursantes no tienen ánimo de lucro

Es uno de sus fines. El otro es que la gente pase un buen rato de entretenimiento en una época donde la realidad es muy dura.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención para aceptar la propuesta de presentar ‘Tu cara me suena’?

Todo, pero me encanta el ejercicio de transformarse en cantantes conocidos. Es una fórmula que cuando veía ‘Lluvia de estrellas’ me encantaba, me quedaba pegado a la tele viéndolo, era concurso y una puesta en escena tan buena. Por otro lado, el equipo técnico, los guionistas, los cámaras, la gente de dirección... coincidí con muchos de ellos en ‘Crónicas’ y ahí hay un alma. Me recuerda mucho el inicio de esa aventura, las sensaciones internas de equipo, Tinet Rovira que es el director y que sabe mucho de televisión... Todo esto me hace tener muy buenas sensaciones.

De los ocho concursantes ¿quién crees que va a ser el más sorprendente?

Creo que todos van a sorprender desde el primer programa, se lo han tomado muy en serio, tienen un punto de competición entre ellos importante, pero también de pasarlo bien porque una cosa es la mecánica del concurso y otra que es en el escenario, donde puede pasar de todo. Con Santiago Segura, Josema Yuste, Ángel Llàcer o Latre por el plató se monta una locura colectiva importante. Pero hay una dinámica de tensión, de concurso en el que todos quieren ganar y al final se están jugando el tipo siendo muy conocidos.

Además, hay voces muy potentes como la de Francisco que se ha atrevido con el reto. Los ingredientes de ‘Tu cara me suena’ son la leche, de hecho, yo soy el menos importante del programa (risas), soy el guardia urbano que tiene que regular el tráfico.

¿No crees que Angie Fernández, Silvia Pantoja, Toñi Salazar o Francisco tienen ventaja sobre el resto de concursantes (Carolina Ferre, Julio José Iglesias, Josema Yuste y Santiago Segura) por tener una carrera musical?

Creo que unos tendrán la ventaja de venir del mundo de la canción, pero otros tienen la ventaja del mundo de la interpretación, y ‘Tu cara me suena’ es una mezcla de ambos estilos. Josema Yuste o Santiago Segura tienen una gran capacidad camaleónica, cada uno tiene elementos de competición que hacen que no sea nada previsible quien pueda ganar.

Respecto a lo que dices ¿a lo mejor lo tiene más fácil Angie porque la hemos visto actuar en ‘Física o Química’ y, además, tiene una carrera musical...?

Angie es sensacional, como su nombre indica es un ángel que canta e interpreta bien. Como presentador no puedo tener debilidad por nadie, pero es cierto que es la más joven y tiene un nivel de preparación muy alto.

¿Qué te parece el jurado con Ángel Llàcer, Carlos Latre, Carolina Cerezuela y Mónica Naranjo?

El jurado es la bomba. Con Carlos Latre me reencuentro para revivir nuestra época en ‘Crónicas’ y muchos de ellos pasaron por ‘La noche de Fuentes’ por lo que les conozco y hay muy buen rollo. Esta mezcla le da un alma a ‘Tu cara me suena’ muy especial.

¿Cantarías e interpretarías un tema musical en el programa?

Ya veremos, aquí todo puede pasar y nunca se sabe (risas). Estoy en manos de Tinet Rovira y del equipo, a ver hasta donde podemos llegar. Lo malo es que si me toca hacerlo, me comparen con los concursantes y como están tremendos, seguro que saldría perdiendo.

¿Has ido alguna vez a un karaoke?

Hace tiempo que no voy a ninguno, pero lo que sí que tengo es una banda de música y en mi tiempo libre solemos interpretar en algunos sitios temas de Bruce Springsteen. Para mí este programa me resulta fascinante, estoy encantado y lo que me apetecía tener en este momento.

¿Y que tipo de música te gusta?

Me gusta mucho el rock, me encanta Bruce Springsteen, Sabina, pero también muchos otros grupos, la música española que se está haciendo espectacular desde varias décadas... Como espectador me quedo encantado con los ensayos que hacen los concursantes porque me gustan mucho, son los verdaderos protagonistas.

¿Tienes algún disco de alguno de los participantes del concurso?

Es muy posible que sí que tengo alguno de ellos por casa, y si no lo tengo, me lo compro inmediatamente porque, aparte del talento que han demostrado con sus discos, verles modificar sus propios estilos para adecuarse a las exigencias del programa es la bomba.

¿Qué tiene ‘Tu cara me suena’ para hacer que la gente se enganche cada semana?

Creo que la sorpresa permanente. Ver a estos artistas tan conocidos convertidos en otros artistas importantes les va a encantar a los espectadores y luego, la dinámica del propio plató sorprenderá porque puede pasar de todo. Esto pone a los concursantes en un sistema de competición increíble y punto de locura que encantará a los que no vean porque no se sabe que va a pasar en el plató.