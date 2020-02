10 inspiraciones para tu disfraz de Carnaval que han revolucionado 'Tu cara me suena'

SON GOKU

Por primera vez en la historia de 'Tu cara me suena', Son Goku visitó el plató. Si eres fan de este personaje que marcó la infancia de muchos, es una genial opción. Calca el look de El Monaguillo y seguro que eres la envidia de todos. Y si recreas la nube con un patinete eléctrico o una bicicleta, no tendrás rival.

COCO

Si no se te da bien la confección de disfraces y prefieres tirar de prendas que tengas por casa, esta opción de Coco es para ti. Solo necesitarías una sudadera roja, unos pantalones vaqueros y unas botas. Eso sí, tendrás que lucirte en el maquillaje para que des realismo al adorable Miguel como lo hizo Carlos Baute en su actuación.

LA SIRENITA

Si estás buscando un disfraz para ir en pareja, tenemos la mejor propuesta. Las películas de Disney nunca pasan de moda y La Sirenita es todo un clásico. Insíprate en esta propuesta de Mimi y Brays Efe como Ariel y Úrsula y descubrid a todos lo maravilloso que es... ¡vivir bajo el mar!

PIPPI CALZASLARGAS

El disfraz de Pippi Calzaslargas uno de los más recurridos para quienes estén buscando uno a última hora. ¡Este look que lució Yolanda Ramos es ideal! No es creativo, pero te sacará de un apuro.

LOLA ÍNDIGO

El vestuario que utilizan las chicas de Lola Índigo para sus espectáculos nunca pasan desapercibidos. Si te gustaría disfrazarte en grupo, inspírate en el vestuario de la imitación de Ricky Merino y seréis los reyes y reinas del Carnaval. Y si os aprendéis un trocito de la coreografía, el premio está asegurado.

ROSALÍA

Rosalía es la artista del momento y sus looks siempre sorprenden. El conjunto que llevó Soraya Arnelas en su actuación fue lo más. ¡Toma nota porque serás la envidia de todos! Recuerda que las uñas son un 'must'. ¡Trá, trá!

CELIA CRUZ

¿Qué sería del Carnaval sin Celia Cruz y su 'La vida es un carnaval'? Déjate inspirar por este look de Silvia Abril y ponte a menear las caderas. ¡¡¡Azúuuuuucar!!!

BILLIE ELISH

El vestuario de Billie Elish transmite personalidad y rollazo. Si no te quieres complicar en tu disfraz, pero te gustaría hacerte notar, este look de María Isabel es tu opción.

JIRAFA REY Y LA PILI

Si estás deseando destacar con un disfraz que deje a todos boquiabiertos, el que lucieron Silvia Abril y José Corbacho como La Pili y Jirafa Rey es tu mejor opción. Busca a un cómplice con quien derroches energía y tomad nota de estos looks. ¡Seréis pura fantasía si claváis la coreografía!

EL CHOMBO

¿Quieres que nadie te reconozca, sorprender e ir cómodo? Con este look de Anabel Alonso convertida en 'El Chombo' nadie te hará sombra. Eso sí, tendrás que aprenderte la coreografía para ser el alma de la fiesta.