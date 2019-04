"Gracias a 'TCMS' los espectadores van a conocer el lado humano del artista"

RUEDA DE PRENSA 'TU CARA ME SUENA' | CONCURSANTES

'Tu cara me suena' no es solo un programa que divierte y entretiene al espectador, sino que también aporta mucho a sus protagonistas, los concursantes. "Que te vea la gente en la televisión es algo maravilloso", asegura Ruth Lorenzo. Sin embargo, lo más importante es "que conocerán el lado humano del artista, no solo la faceta más pública", declara Vicky Larraz. No te pierdas la rueda de prensa al completo en Atresplayer, y el avance del primer programa.