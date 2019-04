George Michael será una mezcla entre Epi y Mariano Rajoy

EL LUNES A LAS 22:30 HORAS

En el segundo porgrama de 'Tu cara me suena' Arturo Valls tiene que imitar a George Michael, un sex simbol con una voz muy sútil. Ángel Llàcer y Arturo Valls llegan a la conclusión que su voz es parecida a la de Epi y sus pose es como la de Mariano Rajoy. No te pierdas los ensayos de Arturo Valls mientras esperamos impacientes la que será una de las actuaciones más divertidas del próximo lunes en 'Tu cara me suena'.