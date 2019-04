Flo y Santi no pueden dejar de imitar a Los Chunguitos

AVANCE DE LA GALA 9 DE TCMS

El pulsador no sabe lo que ha hecho al darle a Flo y Santi a Los Chunguitos como dúo a imitar. Durante el ensayo con Arnaud no han parado de imitar las voces de los hermanos Salazar porque son incapaces de separarse de ellos. Presentimos que la noche será movidita. No te pierdas el jueves, a las 22:30 horas, la novena gala de Tu cara me suena.