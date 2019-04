Flo metido en una bolsa de basura en los ensayos

AVANCE GALA 17 TU CARA ME SUENA

Florentino Fernández tiene que ser esta semana Cee-Lo Green y cantar la canción Fuck you pero parece que la canción tiene mucha letra y el cantante no respira. Ángel le anima para que saque partido a la papada que tiene (Flo discrepa de esto) e incluso le mete dentro de una bolsa de basura para que tenga conciencia de lo que es no tener cuello. Esperamos con ganas ver su actuación de mañana a las 22:30 en Tu cara me suena.