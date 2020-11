La esencia de 'Tu cara me suena' sigue intacta en su regreso: El Monaguillo gana por primera vez una gala con la sorpresa de cuatro invitados estrella

Más información Chenoa estalla en lágrimas después de que Àngel Llàcer se postule como padrino de su boda con un emotivo mensaje en en ‘Tu cara me suena’

Después de ochos meses de parón, los espectadores esperaban ansiosos el regreso de la edición más espectacular de 'Tu cara me suena', y como no podía ser de otra manera, no ha defraudado. La decimosegunda gala ha dado el pistoletazo de salida a una recta final que puede dar un giro en el marcador final.

La noche ha comenzado con la calurosa bienvenida de Manel Fuentes, quien ha explicado a la audiencia que esta gala se trata de la última en grabarse antes de la pandemia del coronavirus, de ahí a que nadie llevaba aún mascarillas ni se respetaba la distancia de seguridad. Después de dibujar una sonrisa a todos con su vuelta, el presentador ha introducido al primer protagonista de la noche.

Las actuaciones de los concursantes

Jorge González ha sido el encargado de romper el hielo y volver a aclimatar el plató convertido en Carlos Rivera al ritmo de 'Regrésame mi corazón'. Mientras el espectador disfrutaba de su talento, un segundo Carlos Rivera ha entrado en escena: el propio artista mexicano, quien ha visitado el programa para acompañar al concursante durante su actuación. ¡Ha sido una gozada verlos cantar juntos! Hace unos días también disfrutábamos de la presencia de Carlos como asesor de Laura Pausini en la fase de Batallas de 'La Voz'.

El Monaguillo ha recogido el testigo metiéndose en la piel de Joaquín Sabina interpretando 'El pirata cojo'. El cómico ha conseguido cautivar tanto al jurado como al público navegando por una actuación que le daría muchas alegrías a lo largo de la noche.

Después ha llegado el turno de Rocío Madrid como Marta Sánchez. La concursante ha derrochado sensualidad por los cuatro costados mientras sonaba 'Lili Marlén'. Àngel Llàcer se ha rendido ante ella, describiéndola como "una mezcla perfecta de rigor y diversión".

Esta vez el rock ha corrido a cargo de Mario Vaquerizo con 'Blitzkrieg Bop', de Los Ramones. El concursante ha demostrado, una vez más, que con trabajo y disciplina llega a hacer maravillas.

En la próxima actuación un nuevo invitado ha pisado el escenario junto a María Isabel. Antonio José ha acompañado a la artista, quien le ha tocado imitar a Maite Perroni, cantante y protagonista de la exitosa serie mexicana 'Rebelde'. ¡Ambos han subido la temperatura con su química cantando 'Si tú quisieras'!

El primer cambio de sexo de la noche ha llegado de la mano de Belinda Washington, que no era la primera vez se enfrentaba a este reto. Esta vez se ha convertido en Tom Jones interpretando 'Kiss', una actuación que no le ha valido la victoria, pero sí los elogios del jurado. Por su parte, Lolita ha destacado el gran parecido en sus movimientos.

Nerea Rodríguez es sinónimo de dulzura, y en la decimosegunda gala ha vuelto a impregnar el escenario de su magia especial como Mai Meneses cantando 'En qué estrella estará' de Nena Daconte.

Con Gemeliers el disfrute y la diversión siempre viene por partida doble. Los concursantes han puesto en pie el plató como Ricky Martin y Eros Ramazzotti dejando claro que 'No estamos solos'. Daniel y Jesús se han llevado una grata sorpresa por parte de Àngel Llàcer al final de la noche. El miembro del jurado se ha sincerado con los hermanos Oviedo a través de una conmovedora carta y ha terminado fundiéndose en un sentido abrazo.

Cristina Ramos ha sido quien ha cerrado la tanda de las actuaciones de los concursantes, pero no ha llegado sola; la cantante y exconcursante Soraya Arnelas la ha acompañado para convertirse en Mariah Carey y Whitney Houston. Sus poderosas voces han erizado la piel a todos con 'When you believe'. Con ellas sobre el escenario nunca ha sido tan fácil creer en los milagros.

La gran noche de El Monaguillo

El Monaguillo no daba crédito cuando Manel Fuentes ha coreado su nombre como ganador de la decimosegunda gala. Ha sido la mejor actuación según Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, quienes han otorgado al cómico sus 12 sin ningún ápice de duda.

Entre lágrimas, El Monaguillo ha dedicado el premio a todos sus compañeros y a los miembros del jurado, y ha destinado los 3.000 euros del premio a la asociación 'Sonrisas sin cáncer'.

Finalmente, el colaborador de 'El Hormiguero 3.0' ha puesto el broche de oro a la gala volviéndose a meter en la piel de Sabina rodeado del cariño y orgullo de todos los concursantes.

Carla Hidalgo, una invitada con doble reto

La actriz no solo ha tenido que enfrentarse al desafío de imitar, sino que se convertiría en la primera mujer en imitar a Enrique Bunbury en 'Tu cara me suena'.

Carla Hidalgo no solo ha salido del paso airosa, sino que ha puesto el listo muy alto con 'Maldito duende'. ¡Vaya transformación!