Edurne practica acrobacias para la quinta gala de Tu cara me suena

ENSAYOS DE LA GALA 5 DE TU CARA ME SUENA

Esta semana, Edurne imita a la cantante estadounidense P!nk, y le ha tocado una de sus canciones más difíciles, ya que su coreografía es muy complicada. Pero Miriam confía mucho en la concursante de Tu cara me suena y cree que con la ayuda de Giuseppe Di Bella, uno de los bailarines del programa podrá conseguirlo, aunque Edurne está dudosa. No te pierdas su imitación y las demás esta noche en Tu cara me suena.