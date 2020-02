Disfruta del avance de The Cardigans, Tone & I y Bill Medley & Jennifer Warnes

‘Tu cara me suena’ llega llena de grandes sorpresas, esta noche a las 22:00 horas, Rocío Madrid nos trasladará a los años 90 con The Cardigans. Belinda Washington interpretará por primera vez a Tone & I en ‘Tu cara me suena’ mientras que Jorge González nos sorprenderá junto a su invitada con la emblemática canción interpretada por Bill Medley & Jennifer Warnes. No te lo puedes perder, hoy a las 22:00 horas en ‘Tu cara me suena’.